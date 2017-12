Trouver un logement est plus dur avec un nom d'origine africaine ou maghrébine

Les propriétaires privés désireux de louer un logement répondent moins facilement à un candidat portant un nom d'origine maghrébine ou africaine, une discrimination "importante" notamment dans les villes moyennes, montre une étude publiée ce vendredi.

Pour mesurer les discriminations dans l'accès au logement du parc privé dans les 50 plus grandes aires urbaines de France, une équipe de scientifiques du CNRS (centre national de la recherche scientifique) a, entre juin et décembre 2016, envoyé cinq candidatures fictives en réponse à une sélection de 5.000 annonces de location, et étudié les retours de ces 25.000 réponses.

Dans le cadre de cette rare opération de "testing" à grande échelle en France, les candidats fictifs, aux noms évoquant des origines diverses (Petit, Rousseau, Chettouh, Mehdaoui, Sambou...) ont envoyé le même jour et à quelques heures d'intervalle de courts emails où apparaissaient leur nom, âge, lieu de résidence et statut professionnel, en réponse aux annonces sélectionnées.