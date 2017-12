Trois hommes interpellés pour des incendies et plusieurs millions d'euros de dégâts

Trois hommes d'une vingtaine d'années ont été interpellés pour une série d'incendies, de vols et d'actes de malveillance survenus depuis 2015 dans la Drôme et alentour, pour un préjudice estimé à 3,5 millions d'euros, a annoncé jeudi le parquet de Valence.

"Il y avait une montée en puissance (...) Nous avons à partir de l'été une accélération du nombre des faits. Il y a un moment où ils passent à l'acte de façon presque hebdomadaire. Il fallait que ça cesse", a déclaré lors d'une conférence de presse le procureur de la République, Alex Perrin, soulignant que l'évaluation du préjudice n'était pas définitif.

Deux des mis en cause, âgés de 20 et 21 ans et sans antécédents judiciaires, avaient été interpellés le 13 novembre en flagrant délit de vol de camions. Le troisième, 24 ans, a été arrêté mardi. Poursuivis et mis en examen pour "incendies, vols et dégradations", ces trois "amis" ont reconnu "40 à 45 faits", dont une vingtaine d'incendies, dans la Drôme, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Deux informations judiciaires étaient en cours.

Le plus jeune des trois, au "potentiel dangereux" et "meneur" de la bande, a été écroué tandis que ses deux comparses ont été placés sous contrôle judiciaire. "Socialement insérés", ils sont respectivement originaires de Pierrelatte, dans la Drôme, Bollène, dans le Vaucluse et Saint-Paul-Trois-Châteaux, également dans la Drôme.