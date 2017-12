Trois Français sur quatre jugent la société française "inégalitaire"

Plus de trois Français sur quatre (76%) estiment que la société française est inégalitaire, selon le baromètre de la "société inclusive" réalisé par l'institut Kantar Public pour la Fédération des Pupilles de l'enseignement public (PEP), publié jeudi.

Seulement 20% des personnes interrogées estiment la société égalitaire, et 4% ne se prononcent pas, selon cette enquête réalisée à l'occasion de la quatrième édition des rencontres PEP, organisées jeudi et vendredi à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.

L'accès aux soins, l'emploi et le logement sont les domaines dans lesquels les inégalités sont jugées les plus graves: ils sont cités par respectivement 57%, 53% et 46% des personnes interrogées.