Trente ans de réclusion pour le meurtre d'une étudiante à Rennes en 2004

Lucie Beydon, 20 ans, avait été retrouvée morte le 5 septembre 2004 dans son studio du centre de Rennes, pantalon baissé et poitrine apparente. L'étudiante brestoise avait été frappée de plus de 25 coups de couteaux. Ce n'est qu'en juillet 2014 que des analyses ADN sur plusieurs objets avaient permis d'élucider le crime, menant à Nicolas Le Bouch, âgé de 27 ans à l'époque des faits, qui travaillait dans une pizzeria à moins de cent mètres du studio de la victime.



Entendu durant l'enquête, il n'avait pas été inquiété malgré de lourds antécédents : au moment des faits, il était déjà mis en examen pour 29 exhibitions sexuelles et deux agressions sexuelles commises entre septembre 2000 et décembre 2002. Des faits qui lui vaudront une peine de prison, un mois seulement après la mort de la victime.Au cours du procès, Nicolas Le Bouch a dit avoir sonné à la porte de Lucie Beydon pour se masturber devant elle, son sexe en érection dans une main et un couteau dans l'autre. Il aurait frappé la jeune fille d'un coup de couteau alors qu'elle tentait de le repousser, avant de la rouer de coups, des déclarations qui sont contredites par certains éléments matériels.

Les vêtements de la victime n'étaient ainsi pas transpercés, ce qui laisse penser qu'elle a été dénudée avant d'être tuée. Des plaies de défense et une tentative d'égorgement indiquent qu'une violente lutte l'a opposée à son agresseur. "Elle a lutté parce que monsieur Le Bouch voulait avoir une relation sexuelle. Il l'a dit au juge d'instruction pendant un an" avant de se rétracter, a rappelé Dominique Piriou-Forgeoux, avocate des parents de la victime.

Des arguments contestés fermement par la défense. "Vous ne savez rien de ce qu'il y a dans la tête de Nicolas Le Bouch au moment où il entre dans l'appartement", a lancé Me Pacheu, affirmant que la seule chose qui intéressait son client c'était "la masturbation".