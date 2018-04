Y-a-t-il eu dysfonctionnement dans la manière dont a été mené il y a trois semaines l'assaut au supermarché de Trèbes? De nouveaux enregistrements, dont Le Parisien a pris connaissance ce lundi, indiquent qu'il y a eu un laps de temps de dix minutes entre le moment où Arnaud Beltrame a donné le signal d'assaut et l'intervention du GIGN pour désarmer Radouane Lakdim. Comment l'expliquer? Et surtout, une intervention plus rapide aurait-elle changé la donne et permis de sauver le gendarme?

Ces enregistrements donnent en tout cas une idée plus précise de la façon dont se sont déroulés les événements. Ce jour-là, retrace le quotidien, Radouane Lakdim pénètre dans le supermarché vers 10h30, au cri d'Allah Akhbar. Il tue dans la foulée le chef boucher et un client. Une demi-heure plus tard, c'est l'antenne locale du GIGN qui arrive la première sur place, avant les policiers de la BRI. Ce sont donc les gendarmes qui géreront la crise, comme le veut le schéma national d'intervention qui veut que le premier arrivé soit celui qui prenne les commandes.

Les gendarmes pénètrent dans le supermarché par l'arrière et montent à l'étage, dans la salle de vidéosurveillance. De là, part une colonne menée par le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui parvient à libérer la majorité des otages. Mais Radouane Lakdim se retranche dans la salle des coffres avec une hôtesse de caisse.

Vers 11h30, Arnaud Beltrame va avoir ce geste tant de fois salué comme héroïque: il se substitue à la caissière et entre, sans son arme et sans gilet pare-balles dans la salle des coffres. Dans le même temps, il a l'idée de laisser son téléphone portable allumé sur une table, ce qui va permettre d'entendre ce qu'il se passe dans la pièce.

>> A LIRE AUSSI - EN VIDEO - "C’est un héros": les habitants de Trèbes rendent hommage à Arnaud Beltrame