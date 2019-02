Tout ce qui change au 1er mars

Souvenez-vous, le sésame pour conduire des cyclomoteurs légers (50 cc ou moins) et des voiturettes sans permis à partir de 14 ans s'appelait le brevet de sécurité routière (BSR) mais ce temps est désormais révolu. Aujourd'hui, c'est le permis AM et la formation fait peau neuve. La formation pratique durera huit heures au lieu de sept et elle sera répartie sur deux demi-journées.



L'heure supplémentaire sera centrée sur la sensibilisation aux risques routiers et la présence d'un parent pour les mineurs sera obligatoire. Par ailleurs, au moment de l'examen, les élèves devront venir avec un équipement standard pour conduire un cyclomoteur (casque homologué, gants aux normes, blouson manches longues et pantalon et chaussures montantes).