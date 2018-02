Tours: un professeur de chant mis en examen pour viols sur mineurs

Un professeur de chant du conservatoire de musique de Tours a été mis en examen et incarcéré lundi pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et plus de 15 ans par personne ayant autorité.

"Six à sept jeunes garçons" ont été entendus par les enquêteurs, faisant état d'actes de pénétration sexuelle commis alors qu'ils étaient âgés de 13 à 16 ans, lors de voyages à Paris pour des concerts organisés depuis 2014 par l'enseignant. Contrairement à ce qu'il prétendait auprès de ses élèves, ces séjours étaient organisés pendant des week-ends à l'insu du conservatoire, a indiqué le magistrat. Le procureur de la République a lancé un appel pour que d'éventuelles autres victimes se fassent connaître.

Le sexagénaire a également été mis en examen pour "administration de substances nuisibles". Il fabriquait lui-même des pilules, notamment à base de somnifères et d'anxiolytiques, qu'il faisait prendre à des élèves en assurant qu'ils éviteraient ainsi de contracter "des maladies ou des rhumes des foins", a indiqué le procureur de la République de Tours Jean-Luc Beck à un correspondant de l'AFP. Le rôle exact de ces pilules sera déterminé lors de l'instruction, a précisé le procureur.