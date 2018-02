Tours: le professeur de chant interpellé fabriquait sa propre drogue du viol

Quelques jours seulement après l'interpellation d'un professeur de musique tourangeau soupçonné de viols et agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur six à sept jeunes garçons, l'enquête se poursuit. Si l'homme de 61 ans reconnaît des rapports sexuels avec des élèves âgés de 13 à 16 ans, l'enseignant nie la contrainte et les violences, dont il est également accusé.

Et ce vendredi, on en sait déjà un peu plus sur le modus operandi de l'agresseur. Selon le procureur Jean-Luc Beck, l'homme préparait lui-même, grâce à une recette "maison", des comprimés ressemblant à s'y méprendre au GHB, la drogue du violeur.

Il s'agit d'un "mélange d’anxiolytiques et de somnifères qu’il préparait lui-même. Il le proposait à ses élèves pour prévenir un rhume des foins, des affections ORL…" complète-t-il. Il conseillait à ses étudiants l'administration de cette substance lors de week-ends organisés à Paris dans le cadre de concerts, hors cursus-scolaire.