Toulouse: violente rixe devant le bowling, des coups de feu tirés

Pour une simple dispute concernant une bouteille de whisky, les événements se sont gravement envenimés dans la nuit de samedi à dimanche dernier devant ce bowling de Montaudran, quartier de Toulouse.

Comme le signale La Dépêche, trois hommes se présentent à l'entrée du bâtiment et tentent de cacher la bouteille d'alcool. Pas dupe, le vigile se rend très vite compte de la supercherie et "confisque" le flacon. Ce n'est que quelques heures plus tard, alors que les amis ressortent, qu'ils réclament l'objet à l'agent de sécurité, ce que ce dernier refuse.

Les esprits s'échauffent. Un des trois compagnons tente de s'en prendre physiquement au vigile, qui est très vite aidé par un collègue qui rejoint le pugilat. Des coups sont échangés et les clients sont rapidement chassés.