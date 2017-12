Toulouse: un pompier agressé au couteau par une femme qu'il secourait

Alors qu'il était en mission en compagnie de plusieurs de ses collègues samedi matin, ce pompier de Toulouse ne s'attendait pas à un tel accueil. Alertés par les riverains, inquiets que leur voisine ne donne plus signe de vie, les soldats du feu ont dû forcer l'entrée de l'habitation afin d'intervenir.

Une fois la porte franchie, la femme en question s'est ruée sur l'un d'entre eux et l'a violemment poignardé au niveau de l'abdomen. Par chance, la lame n'a pas atteint les poumons et le pompier s'en sort avec quelques points de suture et une belle frayeur. Sur leur compte Facebook officiel, les pompiers de la ville se sont voulus rassurants, expliquant que "son état de santé ne présente plus aucune inquiétude."

De son côté, la forcenée a été prise en charge par les policiers; elle souffrirait de troubles psychologiques selon 20 Minutes.