Toulouse: une kiné arnaque un patient handicapé à hauteur de 300.000 euros

Après plusieurs semaines d'enquête, les enquêteurs de la brigade territoriale centre ont mis à jour l'arnaque montée par cette kinésithérapeute toulousaine, en charge d'un fortuné patient âgé de 88 ans et décédé en 2016.

Comme le révèle La Dépêche, la professionnelle de la santé devait se rendre quotidiennement au domicile de sa victime et profitait de son handicap, l'amputation d'une jambe, et d'une maladie qui l'affaiblissait pour lui "emprunter" sa carte de crédit et retirer de nombreuses sommes. De plus, ayant "une relation de confiance" avec l'octogénaire, elle est également parvenue à se faire remettre quelques chèques en blanc. Au total, le préjudice est estimé à 300.000 euros.

Selon les enquêteurs, les premiers mouvements suspects sur les comptes de la victime remonteraient à 2013 et de "nombreuses anomalies" leur ont donné envie de pousser plus loin leurs investigations.