Toulouse: un homme vole un chariot à moteur et sème la panique dans un hôpital

Comme l'explique si bien le quotidien 20 Minutes, c'est une odeur de brûlé émanant du sous-sol du CHU de Rangueil à Toulouse qui a alerté les agents de sécurité de l'établissement ce lundi soir. Mais en guise d'incendie, il s'agissait en réalité d'un inconnu qui avait pris les commandes d'un chariot à moteur, destiné à l'origine aux services de nettoyage, et qui s'amusait à accélérer et déraper dans les coursives de l'hôpital. L'odeur de brûlé résultait de ces dérapages.

Une scène plutôt surprenante et insolite qui n'a pas vraiment été du goût de la sécurité, qui a finalement pu interpeller le "chauffard" de 33 ans aux alentours de 2h30 du matin. Il a été remis à la police et placé en garde à vue et une plainte sera probablement déposée du côté du CHU.

Après une rapide enquête, il s'avère que l'inconnu a pu entrer via une porte restée ouverte, en pleine nuit.