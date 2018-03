Toulouse: trois personnes agressées sans raison par un groupe de jeunes

Les faits d'une rare violence se sont produits dans la nuit du 3 au 4 mars dernier. Ce weekend, trois adolescents, deux garçons et une fille âgés de 17 à 18 ans, sortent d'une soirée organisée non loin de la place Saint-Pierre et décident de se promener aux abords de la Garonne.

C'est alors, comme l'explique 20 Minutes, qu'ils sont abordés par un groupe de jeunes qui vont très vite s'en prendre à eux. Les premiers coups pleuvent, "au point de perdre connaissance", et des effets personnels dont des smartphones sont dérobés. Pire encore, la jeune fille est victime d'attouchement sexuels de la part des agresseurs.

Une plaine est déposée auprès de la brigade criminelle et de répression des atteintes aux personnes et une enquête est ouverte. Grâce à différents éléments, dont des images de vidéosurveillance et la localisation de certains téléphones mobiles, certaisn agresseurs sont identifiés.

Huit personnes ont été interpellées et, l'une d'entre elles, moins impliquées que les autres, a été libérée. En revanche, le reste des agresseurs devra s'expliquer lors d'une comparution immédiate qui se tiendra ce vendredi à Toulouse.