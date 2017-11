Toulouse: naissance en plein milieu des embouteillages

Ce mercredi 15 novembre, Elodie, une Toulousaine enceinte commence à ressentir des contractions au niveau du ventre. Le lendemain, plus de doutes possible, la naissance est proche et Lionel, son conjoint, est prié d’emmener la future maman le plus rapidement possible à la clinique Rive Gauche de la ville.

Seul problème, souligne La Dépêche, ce jour-là, la circulation toulousaine est capricieuse et le couple se retrouve bloqué de trop longues minutes dans les embouteillages qui n'en finissent pas. Les contractions s'intensifient, mais coup de chance, leur véhicule est précédé par une ambulance, elle aussi bloquée en pleine rue. "Je leur ai demandé de nous aider. Ils sont venus assister ma femme, en attendant le Samu et les pompiers" explique Lionel.

Finalement, Elodie n'aura d'autre choix que d'accoucher dans la voiture. La mère et l'enfant ont été emmenés à l’hôpital pour y subir des contrôles de routine mais tous deux se portent à merveille. "Nous sommes fatigués. On a hâte de rentrer à la maison" conclut-elle.