Toulouse: les policiers victimes de jets de pierres et de légumes

Tout commence durant la nuit de jeudi à vendredi passé, alors que la brigade anticriminalité (BAC) toulousaine participe à l'interpellation d'un dealer en plein quartier Bellefontaine de la ville rose.

Très vite, les policiers sont pris pour cible par une bande de cinq à six personnes, prêts à en découdre et surtout à sortir leur ami de ce mauvais pas.

Et la situation dégénère. Les insultes pleuvent et différents objets, dont des cailloux, des bouteilles mais également des légumes et une bombe artisanale sont lancés rapporte la version web de 20 Minutes.

Le calme a été rétabli après l'utilisation de plusieurs grenades, mais trois policiers ont été légèrement blessée à la suite de cette altercation.