Toulouse: les camions d'associations d'aide aux SDF verbalisés par la police municipale

Les responsables du Secours Populaire et de l'association Camion douche n'en reviennent toujours pas. Ce dimanche matin, comme ils le font depuis maintenant plus de 30 ans sur la place du Salin de Toulouse, les bénévoles distribuent des repas chauds aux plus démunis et permettent même à certains de prendre une douche dans un camping-car équipé spécialement.

C'est également ce jour-là que les policiers municipaux se sont présentés afin de verbaliser les deux associations pour occupation illégale du territoire, souligne la version web de 20 Minutes. Scandalisés, de nombreux internautes ont laissé éclater leur colère sur les réseaux sociaux, pointant du doigt les habitants d'un "quartier bourge" qui ont dû écrire "un courrier à la mairie pour se plaindre".

"Il y a toujours eu un accord tacite avec la municipalité pour que nous puissions nous installer place du Salin" souligne-t-il également, balayant d'un revers de la main la théorie selon laquelle les camions empêcheraient la bonne avancée des travaux programmés sur la place. "Il y avait des travaux programmés. Les places de parking ont été supprimées et des barrières installées. Pour pouvoir continuer à venir le dimanche matin, nous avons demandé à la mairie un double des clés qui nous a été remis" confesse-t-il au quotidien gratuit.

Du côté de la mairie de Toulouse, on parle d'un "quiproquo administratif", certaines réglementations ayant été changées mais pas encore communiquées aux associations. Ainsi, les contraventions devraient être annulées et les deux associations autorisées à être présentes dimanche prochain, comme le veut la tradition.