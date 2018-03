Toulouse: les arnaques au "transport gratuit" se multiplient

Grâce à des images de vidéosurveillance, les enquêteurs ont rapidement mis la main sur un homme, qui serait membre du réseau. Agé de 23 ans, il a nié les faits en bloc et, invoquant un problème de santé, a été libéré.

Malgré ce contretemps, l'enquête s'est poursuivie et les hommes de la brigade criminelle et des atteintes aux personnes sont parvenus à établir un lien entre cette agression et une autre survenue quelques jours plus tard à Perpignan. Le modus operandi semblait similaire: un jeune homme monte dans la voiture et est menacé à l'arme blanche. A l'aide de témoignages et de recoupements, un second homme, complice du premier, a également été appréhendé.

L'interpellé a cette fois avoué. Avec des amis, ils venaient de passer une nuit à La Jonquera, ville espagnole frontalière, connue pour ses bars peu chers et ses maisons closes. Sur le chemin du retour, les compères décident de "booster leur budget à leur retour en France" et de prendre pour cible un jeune homme enivré.

Le premier suspect, de nouveau interpellé, a été présenté en compagnie de son complice devant le tribunal correctionnel de la ville. Ils seront jugés le 22 mars prochain.