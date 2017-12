Toulouse: ils arnaquaient des commerçants avec leur carte bancaire

Le mode opératoire de ces deux Toulousains âgés de 29 et 34 ans était finement élaboré.

Comme l’explique La Dépêche, les deux hommes avaient pour habitude d'effectuer de gros achats et, au moment de régler, demandaient de payer en plusieurs fois à cause d'un plafond bancaire bas. Sauf que, si le premier virement était bien réel, les autres ne l'étaient pas. En fait, la carte de crédit n'était pas entièrement insérée dans le lecteur et, grâce à une manipulation des touches, ils parvenaient à produire un duplicata du paiement précédent.