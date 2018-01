Toulouse: il tente de sauver un homme du suicide et se fait rouler dessus

Et c'est là que l'impensable se produit. Si depuis quelques minutes de nombreux passants ont tenté d'aider Paul, ce n'est pas vraiment le cas de cette automobiliste. "J'étais presque au milieu de la route. Je faisais des grands signes. J'appelais à l'aide. Non seulement elle ne s'est pas arrêtée mais elle m'a même roulé dessus, sur le pied. En encore parce que je me suis sorti." Une scène surréaliste, qui fait encore enrager le héros du jour.

"Moi aussi j'avais des choses à faire mais bon, sauver quelqu'un, c'est un peu plus important, non?" ajoute-t-il au quotidien local. Il n'a heureusement pas été blessé.

Finalement, les secours, police et pompiers, arrivent sur place et prennent en charge l'homme qui menaçait de sauter. Il a été confié aux urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan de Toulouse.

De son côté, Paul n'arrive toujours pas à expliquer le comportement de l’automobiliste. "On vit dans une société particulière : cette femme a failli m'écraser ! Si je fais signe au bord de la route, en panique, c'est pour une bonne raison."