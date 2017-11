Toulouse: étonnants vols de crèmes antirides dans plusieurs supermarchés

Les policiers de la ville de Toulouse ont encore bien du mal à comprendre les vols de cosmétiques qui ont touché la ville rose ce mardi. Dans un post Facebook publié sur leur compte officiel, les officiers ont expliqué que deux personnes avaient été interpellées dans le cadre de ces larcins.

La version en ligne du quotidien 20 Minutes précise: dans un premier temps, c'est un homme d'une trentaine d'années d'origine roumaine qui est surpris à la sortie d'un magasin Intermarché. Dissimulés sur lui, près de 1.500 euros de produits de beauté mais aussi de maquillage.

Quelques heures plus tard, c'est de nouveau un ressortissant roumain qui est arrêté avec en sa possession "500 euros de produits cosmétiques, dont 29 pots de crème". Tous deux ont été placés en garde à vue et une enquête devra définir leur appartenance ou non à un réseau de receleurs.

La conclusion revient aux policiers qui, par un humour grinçant, ont expliqué sur Facebook que "La 'mise en beauté' se fera en garde à vue pour les deux individus!".