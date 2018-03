Toulouse: deux adolescents soupçonnés d'avoir prostitué une jeune fille en fugue

Deux jeunes hommes, âgés de 18 ans, ont été interpellés la semaine passée à Toulouse dans le cadre d'une enquête concernant un réseau de prostitution. Accusés de "proxénétisme aggravé", les deux suspects auraient profité de la fugue d'une jeune femme de 16 ans, originaire de La Rochelle, pour la prostituer du 17 au 21 février dernier.

Le système semblait bien organisé. Les deux commanditaires, qui nient catégoriquement les faits qui leurs sont reprochés, auraient loué plusieurs chambres d'hôtel dans la métropole toulousaine dans lesquelles ils installaient leur victime. A la fin de la journée, ils récupéraient la somme gagnée explique La Dépêche.

Pourtant, selon leurs avocats, les deux jeunes hommes ne sont pas les seuls à être pointés du doigt dans cet épineux dossier. "Ils ont indiqué avoir agi sous la contrainte des plus grands" explique Maître Legros-Gimbert. C'est d'ailleurs ce que les trois défenseurs ont plaidé lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention qui se tenait ce mardi. Une stratégie gagnante puisque l'un des deux prévenus, encore étudiant, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer au commissariat alors que le second, après quelques jours derrière les barreaux a été remis en liberté.

Le parquet a fait appel de cette décision.