Toulouse: des dealers se géolocalisent sur Google Maps

Afin de fidéliser leur clientèle et de se différencier sur un marché très concurrentiel, les dealers se font de plus en plus créatifs. Il y a quelques jours, BFMTV mettait en lumière la livraison à domicile de produits stupéfiants via l’envoi d’un simple SMS et les tarifs préférentiels et promotions que certains trafiquants mettent en place. Selon La Dépêche, des dealers toulousains ont poussé le concept encore plus loin.

En effet, via la plateforme Google Maps, certains d’entre eux se sont géolocalisés afin d’indiquer en permanence leur positionnement à d’éventuels clients. En plein cœur du quartier de La Reynerie, entre les commerçants et les bâtiments municipaux, on peut en effet lire l’indication "Point weed", comprendre "point herbe" en version française. Le vice est même poussé plus loin puisqu’une adresse précise est également fournie: le 9 chemin Edgar-Varèse.