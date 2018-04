Toulouse: condamné pour avoir harcelé son ex-compagne de milliers de SMS

Un homme de 38 ans a été condamné à un an de prison dont six avec sursis en plus d'une mise à l'épreuve avec obligation de soigner ses troubles bipolaires par le tribunal correctionnel de Toulouse. Entre septembre 2017 et février 2018, il avait harcelé de 416 appels et de 4.252 SMS son ancienne compagne, avec qui il avait été en couple durant un an et demie.

Devant le tribunal, La Dépêche souligne que le trentenaire a tenté d'expliquer son geste: "C'était plus fort que moi." "Elle était faite pour moi. Je suis très croyant, elle est née le 25 décembre comme Jésus Christ. Comme moi, elle est gauchère et dyslexique. J'étais envoûté par elle" a-t-il ajouté.

En plus du harcèlement téléphonique, l'homme s'est également introduit à plusieurs reprises au domicile de sa victime. En février passé, aux alentours de 5h30 du matin, il avait réussi à plaquer la jeune femme contre son lit, menaçant. Cette dernière souhaite également qu'une mesure d'éloignement soit ordonnée par la justice.