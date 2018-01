Tempête Eleanor: 9 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement

Le trafic aérien a par ailleurs repris à la mi-journée dans les aéroports de Strasbourg et Bâle-Mulhouse après avoir été suspendu en raison du passage de la tempête, a indiqué la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Le trafic a été interrompu pendant 1h30 à Bâle-Mulhouse où il a repris à midi, et pendant 40 minutes à Strasbourg où les avions ont pu à nouveau décoller et atterrir à partir de 11h15, selon la même source.

>> A LIRE - Tempête Eleanor: le trafic fortement perturbé sur la moitié nord et dans l'est

>> A VOIR - Tempête Eleanor: la toiture de l'église s'envole et détruit une voiture

>> A VOIR - Tempête Eleanor: des vagues de 4 mètres et des rafales à 120 km/h à Etretat

La tempête se dirigeait à la mi-journée vers le sud-est du pays. Des rafales de l'ordre de 180 voire 200 km/h étaient attendues dans l'après-midi et en soirée sur le Cap Corse et le Cap Sagro, a averti Météo-France.

Un total de 225.000 foyers étaient privés d'électricité à 12h30 mercredi, a annoncé le groupe Enedis. Les principales régions concernées sont désormais situées à l'Est, avec 70.000 foyers sans courant électrique en Alsace et en Franche-Comté, 40.000 en Lorraine et 25.000 en Bourgogne, précise Enedis dans un communiqué.