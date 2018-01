Tempête Eleanor: 11 départements en vigilance orange, 5 morts et 3 disparus

La vigilance orange était maintenue dans 15 départements ce samedi en fin d'après-midi, en raison des risques d'inondations dus aux crues, après le passage de la tempête Eleanor qui a fait cinq morts, trois disparus et au moins 200 millions d'euros de dégâts selon une première estimation.

Des pluies soutenues devaient continuer de s'abattre sur plusieurs régions en plein retour de dizaines de milliers de vacanciers attendus ce samedi avec la fin des congés scolaires. Bison Futé a classé la journée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours, mais aucun problème majeur n'était toutefois signalé en fin de matinée.

A Lyon, le Rhône et la Saône sont déjà sortis de leur lit. Le niveau de la Seine dans la région de Rouen, la Garonne et la Dordogne dans le Sud-Ouest, et d'autres dans le Grand Est ou en Franche-Comté s'est également fortement élevé.

A Paris, le niveau de la Seine atteignait ce samedi matin environ 3,60 mètres au pont d'Austerlitz (vigilance jaune) et pourrait dépasser la cote de 4 mètres "d'ici dimanche", selon l'organisme de contrôle Vigicrues.