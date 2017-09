Tarn: six professeurs accusés d’avoir volé des tableaux noirs destinés à la poubelle

Face à l'absence de réponse à leurs lettres, le 28 juin, les enseignants aidés par des parents d'élèves sont venus chercher les tableaux avec des camionnettes. La gendarmerie est alors intervenue, et les tableaux laissés sur place.

Selon les mis en cause, dont les domiciles ont été perquisitionnés, la plainte ne porte pas que sur les tableaux noirs. Elle a été élargie à d'autres vols commis à d'autres moments: deux tabourets, deux tables d'élèves et des chariots pour téléviseur et rétroprojecteurs.