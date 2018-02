Tarn: sans raison, il tranche le nez d'un client de kebab

Dimanche soir dernier, un homme, extrêmement ivre après avoir bu à lui tout seul une bouteille de whisky, se présente dans un kebab de la ville de Carmaux (Tarn), où il commence à importuner les clients.

Plus particulièrement, l'homme de 29 ans va s'en prendre à Dimitri, un jeune homme en train de fumer devant l'établissement. Et les événements vont gravement déraper lorsque ce dernier lui refuse une cigarette... Furieux, l'agresseur va se mettre à le frapper à plusieurs reprises avant de sortir un couteau et de lui trancher une partie du nez. Pris en charge à l'hôpital Purpan de Toulouse, les médecins ont dû lui faire une vingtaine de points de suture.

A l'arrivée des policiers, il s'attaque également aux officiers, les insultant et mordant un agent au niveau de la main.