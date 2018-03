Tarn: explosion dans une usine Seveso, deux employés en "urgence absolue"

Deux employés de l'entreprise de produits chimiques Brenntag dans le Tarn ont été blessés et hospitalisés en "urgence absolue" à la suite d'une explosion lors d'une opération de maintenance. Le site est classé Seveso 2 - appellation qui désigne les sites européens considérés comme à risque. L'explosion s'est produite sur le site de Saint-Sulpice, entre Albi et Toulouse, peu avant 10h et "deux employés de l'usine ont été blessés aux mains et à la tête", précise la gendarmerie.

"Deux collaborateurs de l'entreprise en urgence absolue ont été évacués sur l'hôpital de Rangueil à Toulouse. Les 12 autres collaborateurs de l'entreprise ont été placés en sécurité", a indiqué la préfecture dans un communiqué.

L'accident est intervenu à l'occasion d'une procédure de maintenance-nettoyage de la cuve enterrée de 35 m³, vide au moment de l'explosion, selon la préfecture. "C'est probablement l'absence de ventilation suffisante de la cuve qui auparavant contenait de l'acétate d'éthyle qui serait à l'origine de l'explosion".