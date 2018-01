Tarn-et-Garonne: une grand-mère menacée à l'arme blanche par ses petits-fils

Pour des raisons encore inexpliquées mais que l'enquête de la gendarmerie du Tarn-et-Garonne devrait éclairer, deux frères ont violemment menacé leur grand-mère à l'aide d'un couteau mardi soir, dans la commune de Beaumont-de-Lomagne. Choquée, la victime a immédiatement alerté les gendarmes qui sont arrivés sur place quelques minutes plus tard.

C'est alors que, comme le décrit le quotidien La Dépêche, la situation s'est encore davantage envenimée. Les deux jeunes hommes ont insulté et menacé de mort les représentants de l'ordre en présence. Ils vont finalement être interpellés, transférés à la brigade et placés en garde à vue.

Si le plus jeune des deux frères a été relâché quelques heures plus tard, écopant d'une convocation future au tribunal correctionnel, l'affaire se corse pour le plus âgé. Déjà défavorablement connu de la justice, il était sous le coup d'une peine de dix mois de prison avec sursis d'un précédent dossier, qui s'est finalement transformée en prison ferme. Il est, comme son frère, convoqué par le tribunal dans les semaines à venir.