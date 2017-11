Suicide d'un rescapé du Bataclan

C'est Fraternité et vérité, l'association de soutient aux victimes du 13 novembre qui, via son compte Facebook, a officialisé la mauvaise nouvelle. Guillaume Valette, 31 ans, rescapé du Bataclan, a mis fin à ses jours la semaine passée dans la nuit de samedi à dimanche. "Nos pensées et l’expression de notre profonde sympathie vont à sa famille, à ses amis, à ses proches" ont écrit leurs responsables.

C'est avec l'accord de la famille que l'association annonce le décès, explique France TV Info. Elle indique que le rescapé "n’avait souhaité se faire aider ni par sa famille, ni par l’une des associations de victimes ", et qu"Il voulait rester seul...."

Fraternité et vérité souligne également l'importance de se faire accompagner "par sa famille en tout premier lieu, par une association, par un médecin, un psychiatre, un psychologue."