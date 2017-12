Strasbourg : l'inauguration d'un bar identitaire "fermement condamnée" par la mairie

Le slogan du mouvement, "Les nôtres avant les autres", inquiète également l'antenne du Bas-Rhin de la Licra qui a fait part dans un communiqué de sa "profonde indignation" via un communiqué.

"Si toute action sociale est louable, elle ne saurait être provocatrice, discriminante et encore moins être le prétexte à la propagation d'une idéologie raciste et populiste", a déclaré Fabielle Angel, présidente de la Licra 67.

"Nous allons essayer avec ce local de créer un espace d'échange (...) Les adhérents y auront accès à un bar et on pourra passer des soirées avec des gens qui partagent les mêmes sensibilités politiques", s'est défendu le porte-parole de l'association "Bastion Social". "Le Bastion social est un mouvement national révolutionnaire qui a une visé à la fois social et de défense identitaire", a-t-il ajouté.

Le 20 novembre, l'antenne strasbourgeoise du GUD, un mouvement étudiant ultranationaliste, a annoncé sa mise en sommeil pour "se consacrer pleinement au Bastion Social".

Ce mouvement est né à Lyon au printemps à l'initiative de Steven Bissuel, responsable local du GUD. Au mois de mai, ses membres avaient investi un bâtiment désaffecté du centre de Lyon pour y héberger des SDF. Ils en avaient été expulsés en juin par la police, à la demande de la mairie, propriétaire du bâtiment.