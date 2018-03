Son mari meurt après avoir attendu 1h30 les pompiers: le cri d'alarme d'une veuve

Montmeyan est situé à trois quarts d'heure de route des trois hôpitaux les plus proches, Manosque, Brignoles et Draguignan. Pour autant, des équipes de secours mobile sont censées permettre une arrivée plus rapide des secours.

Interrogé par BFMTV, le chef du Samu du Var estime que le délai d'1h30 annoncé par la veuve est "irréaliste". "Dans le département du Var, vous n'aurez pas de premiers secours qui seront après 20 ou 30 minutes sur place, le temps de déclenchement de toutes les prises de renseignement", assure-t-il.

Depuis la mort du mari de Martine Saglietto, un défibrillateur a été installé près de la mairie de Monymeyan.