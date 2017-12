SNCF: les TGV low-cost Ouigo désormais au départ de Paris intra-muros

Les premiers Ouigo ont commencé dimanche à desservir la gare Montparnasse, première gare parisienne à recevoir ces TGV low-cost de la SNCF qui jusqu'à présent restaient cantonnés aux gares périphériques. Le premier Ouigo pour Nantes est parti de Montparnasse à 06H25, et les suivants se sont succédés sans problème, a indiqué une porte-parole.

La SNCF a entrepris de différencier son offre à grande vitesse entre TGV inOUI pour le haut de gamme, et Ouigo pour un service de base, uniquement réservable sur internet. Cette politique a conduit a supprimer dimanche les trains iDTGV, un service dont les billets étaient également disponibles seulement sur internet et qui a beaucoup servi de champ d'expérimentation des offres commerciales du groupe.

Ouigo, qui selon ses concepteurs offre "l'essentiel de la grande vitesse à petit prix", s'adresse en priorité à des clients "ultra sensibles aux prix", qui pourraient être séduits par le covoiturage et les cars longues distances. "Six voyageurs sur dix n'auraient pas voyagé en train sans l'offre Ouigo", relève le directeur général chargé du produit, Stéphane Rapebach, cité dans un communiqué. Né en 2013, ce service devrait transporter 25 millions de passagers en 2020, soit plus de 20% du trafic des TGV prévu à cette date. Il a déjà plus de 7 millions de voyageurs au compteur depuis le début de l'année, un chiffre en hausse de 30% de plus en un an.