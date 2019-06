Six jours après la Fête de la musique à Nantes, une disparition et des zones d'ombre

Comme on peut le voir sur les images de BFMTV, l'ambiance est alors pesante et les fêtards perdus entre colère, peur, confusion et panique. C'est à ce moment qu'une dizaine de jeunes tombent dans la Loire. Aucune barrière ne séparait en effet le quai Wilson du plus long fleuve de France. Parmi les personnes présentes lors de ce rassemblement autour de la musique techno, Steve, 24 ans, dont les proches sont sans nouvelles depuis l'incident. Hier mercredi 26 juin, des témoins auraient vu passer un sac à dos sur le fleuve, comme nous l'apprend Ouest France. Steve étant décrit comme en portant souvent un, les recherches se sont donc encore intensifiées, et une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte.