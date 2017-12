Six ans de prison ferme pour avoir arraché ses enfants à leur mère

En avril 2017, la fille aînée Dilara, aujourd'hui âgée de 15 ans, et ses deux frères, Yasin, 14 ans, et Yumus-Emre, 7 ans, avaient réussi à prendre contact avec leur mère via les réseaux sociaux, puis à se réfugier dans une gendarmerie d'Istanbul. Leur mère était alors venue les chercher, après une séparation de trois ans, pendant laquelle on avait affirmé aux enfants qu'elle les avait abandonnés.

Les enfants ont expliqué avoir été emmenés dès mars 2014 en Turquie, par leur père et leurs tantes, sous le prétexte de vacances. Ils ont témoigné avoir été placés pendant trois ans sous la garde de leur grand-père paternel, Mehmet, n'avoir jamais été scolarisés, n'avoir bénéficié d'aucun suivi médical, alors que Yasin souffre d'une leucémie, et avoir subi des mauvais traitements physiques et psychologiques.

La mère et les trois enfants étaient absents à l'audience vendredi.