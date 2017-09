Sex-tape de Valbuena: mis en examen, Djibril Cissé reste serein

L'ex-international français Djibril Cissé, mis en examen dans l'affaire de la tentative de chantage à la sex-tape contre Mathieu Valbuena, ne voit "pas ce qu'on peut lui reprocher" et se dit "confiant à un million de pour cent", samedi dans les colonnes de L'Equipe.

"Si j'avais fait une connerie je l'aurais assumée. A part prévenir Mathieu et lui dire de faire attention, je ne vois pas ce que l'on peut me reprocher", affirme dans le quotidien sportif l'ancien attaquant d'Auxerre, Liverpool et Marseille qui joue désormais à 36 ans à Yverdon, en troisième division suisse. "Ceux qui doivent prendre, qu'ils prennent. Et il y en a qui vont prendre. Mais moi je suis confiant à un million de pour cent".

L'affaire avait débuté en juin 2015 lorsque Mathieu Valbuena avait reçu un appel d'un maître-chanteur menaçant de divulguer une vidéo intime. En novembre 2015, elle avait conduit à la mise en examen pour "complicité de tentative de chantage" de l'attaquant star du Real Madrid Karim Benzema, écarté de l'équipe de France depuis.