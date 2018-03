Séquestrée depuis trois jours, elle est sauvée par une voisine qui entend ses cris

Sauvée par sa voisine. A Dunkerque, dans le Nord, un homme a été interpellé dimanche à son domicile. Il est soupçonné d’avoir séquestré et violenté sa compagne, rapporte France 3.

Cette dernière a pu être sauvée grâce à l’intervention d’une riveraine. Vers 13h15 ce dimanche, elle a appelé les secours après avoir entendu des cris provenant de l’appartement voisin.

La police et les pompiers arrivent rapidement sur place. La victime, une jeune femme de 26 ans leur ouvre la porte et leur explique qu’elle est séquestrée et violentée depuis trois jours par son concubin, un Dunkerquois de 28 ans.