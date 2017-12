Seine-Saint-Denis: une nourrice jugée pour des maltraitances ayant entraîné la mort d'un bébé de 5 mois

Pour l'avocate générale, "le fait que Mélissa pleurait souvent a été source de stress, de fatigue puis d'exaspération intense, au point de ne plus en pouvoir et de faire preuve de violences". Une simple "hypothèse", a admis la représentante du parquet, qui a regretté que l'accusée n'ait exprimé "aucun aveu, aucun regret et aucune culpabilité" au cours de l'audience.

Me Nicolas Fondanèche, l'avocat de la défense, a dit vouloir "lutter" contre la volonté de l'accusation et de la partie civile de faire de sa cliente une "coupable par défaut". Il s'est employé à fragiliser les "certitudes" de l'instruction, relevant qu'à l'audience les experts avaient été moins catégoriques que dans les rapports remis aux enquêteurs, qu'il s'agisse de la datation des fractures mais aussi de la possibilité que la nièce de l'accusée ait pu les avoir commises en manipulant imprudemment le bébé.

Pour Monique Doré, l'avocate de la mère et des grands-parents du bébé, l'accusée est une femme "sadique", enfermée dans le déni. Or, pour la partie civile, sa culpabilité est "scientifiquement prouvée". Et a été incidemment révélée par un lapsus commis par la nourrice lundi. Interrogée sur les faits, elle avait déclaré avoir "cogné Mélissa" avant de se reprendre aussitôt: "je voulais dire: +quand j'ai secoué Mélissa+".

Le verdict est attendu en fin d'après-midi.