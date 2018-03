Seine-Saint-Denis: une fillette et son père violemment mordus par un chien

Ce mercredi en plein après-midi, un chien de race berger malinois s'en est violemment pris à une fillette et à son père dans une rue de Pierrefite, commune de Seine-Saint-Denis.

Selon Le Parisien, la victime la plus jeune, âgée de 4 ans, a du être transportée à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, ville voisine, pour y être opérée. C'est en particulier au niveau du mollet que cette dernière a été touchée. Le père a été mordu, de manière plus superficielle, au niveau du visage.

Dans les colonnes du quotidien francilien, Abdeljalil, un témoin direct de l'agression, raconte: "Une petite fille criait, elle était dans les bras de son papa, avec un chien qui lui mordait le mollet. J’ai pas cherché à comprendre, j’ai cherché à sauver la petite." Finalement, et à force de coups de bâton, le molosse a relâché son étreinte.

La scène, terrifiante, a duré près de vingt minutes rajoute Abdeljalil, encore extrêmement marqué par la tournure des événements. Une plainte a été déposée.

Le premier canidé était accompagné d'un second et, tous deux appartiennent à un voisin. Aux balbutiements de l'enquête, il est encore bien difficile d'expliquer la manière dont ils se sont échappés et retrouvés en pleine rue.