Seine-Saint-Denis: une famille juive séquestrée et dépouillée

La Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a déploré dans un communiqué ce dimanche qu'une famille juive habitant la commune de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, a été victime d'une "très violente agression antisémite".

Les membres de cette famille auraient été "séquestrés, ligotés, tabassés et volés" à leur domicile dans la matinée de vendredi dernier. Des cartes de crédit, des espèces et des bijoux auraient été dérobés par trois individus âgés entre 20 et 30 ans qui seraient entrés dans la maison en sciant les barreaux.

Le parquet de Bobigny a confié vendredi à la sûreté territoriale du département une enquête pour vol aggravé par plusieurs circonstances - dont le fait que les faits semblent avoir été commis en raison de la religion des victimes -, extorsion aggravée et séquestration.