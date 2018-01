Seine-Saint-Denis: des policiers agressés après avoir sauvé des enfants d'un incendie

Alors que le hall de l’immeuble est déjà enfumé, Gwennaël, un brigadier-chef de 35 ans, fonce dans les escaliers pour secourir les enfants. "Au troisième étage, des braises nous tombaient dessus. On s'est relayés pour mettre des coups de pied dans la porte, mais elle ne voulait pas céder", raconte l’agent. Finalement, la porte finit par tomber sous les coups répétés et les policiers parviennent à récupérer les trois enfants totalement paniqués.

Mais alors qu’ils quittent l’immeuble sinistré avec les petites victimes, les policiers reçoivent des projectiles, lancés par les jeunes de ce quartier sensible. "On s'est fait caillasser par une bande de jeunes. On n'a pas compris, on était venu interpeller personne. On était juste venus faire notre boulot. On avait les enfants dans les bras, les projectiles auraient aussi bien pu les toucher", s’indigne Gwennaël.

Les enfants ont été confiés aux pompiers et se sont remis de leur grosse frayeur. Mais, pour les policiers, cette nouvelle démonstration de haine anti-flic risque d’être difficile à avaler. Elle intervient en effet la veille de l'agression de deux policiers à Champigny dans le Val-de-Marne et deux autres à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.

