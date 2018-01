Seine-et-Marne: un lycéen poignardé par un autre élève à la cantine

Du côté des autorités, on condamne fermement cette agression. Cité par Le Parisien, le Rectorat de Créteil affirme qu'une cellule psychologique a été mise en place au sein du lycée afin de soutenir les élèves les plus choqués par l'événement.

Le maire de la commune a quant à lui déclaré que cette rixe était un "épiphénomène", et que ce lycée des métiers du social et de la santé a bonne réputation et d'excellents résultats aux examens du baccalauréat.