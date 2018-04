Condamné pour avoir harcelé et frappé son ex-compagne avant d'étrangler son lapin

Malgré une importante consommation quotidienne d’alcool et de cannabis, le prévenu a un éclair de lucidité après cet accès de folie. Il décide de lui-même de se présenter dans un service de psychiatrie, pour y être hospitalisé. "J’ai compris que j’avais vraiment pété les plombs" concède le prévenu sur cette journée au cours de laquelle il a dérapé. Il ne reste cependant qu’une dizaine de jours et n'écoute pas les avis des psychiatres qui lui recommandent de suivre une cure de désintoxication.

En plus de ce fait de maltraitance envers un animal, le jeune homme était également jugé pour des violences en récidive à l’encontre de son ancienne amie, devant la gare de Meaux, le 19 mars. Alors que cette dernière était avec leur bébé de trois mois, il se met à lui donner des coups derrière la tête ainsi qu’aux jambes. "Ce qui m’a énervé c’est qu’elle avait un joint alors que moi, on m’a interdit de voir mon fils à cause de mes addictions", explique-t-il, tout en assurant qu’il est "fou amoureux d’elle".

En tenant compte d’une précédente condamnation de sursis mise à l’épreuve, qui "n’a servi à rien" selon le vice-procureur, le prévenu a été condamné à huit mois de prison ferme, ainsi que les 4 mois du sursis prononcé en novembre dernier.