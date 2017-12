Seine-et-Marne: pour semer les policiers, ils leur lancent des objets

S’engage alors une course-poursuite lors de laquelle le fuyard commet de nombreuses infractions pour échapper aux fonctionnaires. Sur l’axe reliant les communes de Brou-sur-Chantereine, Chelles et Courtry, la Kangoo s’engage dans une rue à sens interdit et prend trois ronds-points à contresens.

Le véhicule ralentit après avoir heurté un panneau de signalisation mais poursuit sa course malgré un pneu crevé. A l’intérieur, des individus s’emparent d’objets à leur disposition et les jettent sur les policiers pour les entraver. Caisses à outils, sacs de vis ou roues de voitures, tout y passe. Finalement, l’utilitaire fou finit sa course dans un fossé après avoir tenté de forcé des plots en béton.

Les policiers parviennent à appréhender trois occupants, un quatrième a pris la fuite. Les suspects, âgés de 17,18 et 19 ans ont été placés en garde à vue au commissariat de Chelles. Après avoir reconnu être les auteurs de vols à la roulotte, ils ont été libérés samedi et seront convoqués plus tard pour refus d’obtempérer et recel.