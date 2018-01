Savoie: disparition inquiétante d'un touriste britannique

Un Britannique, en vacances dans la station de Tignes (Savoie) avec son épouse et des amis, est introuvable depuis deux jours.

Dimanche, le skieur de 39 ans avait emprunté un télésiège de la station et "envisageait de faire une dernière piste, un peu avant la fermeture des remontées mécaniques", a indiqué la gendarmerie d'Albertville, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

Une fenêtre de météo plus clémente a permis, dans l'après-midi, à un hélicoptère de survoler la zone, englobant le domaine skiable et des pentes de hors-piste, où son téléphone portable a été géolocalisé une dernière fois, selon les enquêteurs. "Cette reconnaissance n'a rien donné. On a bien effectué des levées de doutes, avec un secouriste suspendu à un filin", a-t-on précisé de même source. Le manteau neigeux reste "trop instable" pour y envoyer des hommes à pied pour le moment, même si la vigilance avalanches a été levée par Météo-France. "Il va falloir patienter".

Le parquet d'Albertville a ouvert mardi une enquête préliminaire pour "disparition inquiétante". Si aucune piste n'est exclue, de l'accident à la disparition volontaire, "il y a plus de chance qu'il soit sous la neige qu'ailleurs", ont estimé les gendarmes.