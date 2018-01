Savoie: un corps retrouvé près du lieu de la disparition du pompier tombé dans un torrent

La dépouille a été localisée dans l'écluse de Détrier (Savoie), village voisin et en aval du Moutaret. C'est là que le secouriste a disparu dans les gorges d'un torrent impétueux et gorgé des pluies de la tempête Eleanor. Un chien a "marqué" à la mi-journée cette zone, selon le Codis (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) de Savoie.

Le pompier volontaire disparu était "extrêmement expérimenté (....) reconnu pour son professionnalisme et son état d'esprit", a souligné le colonel Emmanuel Clavaud du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Savoie. "Il avait été décoré il y a quelques semaines de la médaille de la Sécurité intérieure et avait transmis sa passion à l'un de ses enfants", devenu également pompier, a-t-il ajouté.