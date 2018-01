Savoie: le corps retrouvé est bien celui du pompier disparu

Le corps retrouvé vendredi est bien celui du pompier disparu la veille dans une coulée de boue, a fait savoir le parquet de Grenoble.

La dépouille a été localisée dans l'écluse de Détrier (Savoie), village voisin et en aval du Moutaret. C'est là que le secouriste avait disparu dans les gorges d'un torrent impétueux et gorgé des pluies de la tempête Eleanor. Un chien a "marqué" à la mi-journée cette zone, selon le Codis (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) de Savoie.



D'importantes recherches avaient été mises en oeuvre pour retrouver ce pompier de Savoie, emporté par les eaux alors qu'il intervenait après la chute d'une voiture dans le Bréda au Moutaret (Isère), à la limite des deux départements. La famille, qui s'était réfugiée sur le toit du véhicule, a, elle, pu être secourue.