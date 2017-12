Sans permis, il percute un véhicule de police avec une voiture volée

Un jeune homme de 18 ans a été condamné pour avoir percuté un véhicule de police alors qu'il conduisait sans permis une voiture volée.

Selon Le Parisien, tout commence dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 décembre. Aux alentours de 2h30, le jeune homme est repéré par la police de Chelles (Seine-et-Marne) après avoir volé une Renault Laguna et alors qu'il roulait "à plus de 100 km/h dans les rues, grillant stops et feux rouges".

Pris au piège dans une impasse à Gagny, une commune située non loin de Chelles, l'homme décide de faire demi-tour et atterrit "sur le capot du véhicule de police". "Deux des fonctionnaires s’étaient jetés au sol, le troisième avait été blessé au bras", précise Le Parisien.