Sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, l'unijambiste tente d'échapper à la police

C'est une scène étonnante que nous conte Le Progrès. Il est environ 3h30 jeudi 18 janvier lorsque la police de Vénissieux, une commune de la métropole de Lyon, tente d'intercepter une Citroën roulant à "une allure anormalement basse".

Alors que les officiers s'approchent du véhicule pour le contrôler, celui-ci décide d'accélérer tout en éteignant ses phares. Grâce à cette manœuvre, la Citroën réussit à les semer. Quelques instants plus tard, ce sont les agents de la brigade anticriminalité qui repèrent la voiture, à contresens cette fois, sur l'autoroute.

La course de la Citroën s'arrête néanmoins rapidement, lorsqu'elle percute un poids lourd. C'est à ce moment qu'un homme, unijambiste, sort du véhicule armé de béquilles. Il s'enfuit alors et se cache dans un immeuble situé non loin de là, où il est finalement interpellé.

Lors de son arrestation, il a concédé qu'il n'avait pas de permis de conduire et qu'il avait consommé des stupéfiants. Il a été présenté au parquet vendredi dernier.