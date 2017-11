EN VIDEO - À Saint-Denis, des bandes d'ados se livrent une guerre jusque dans les collèges

Le calvaire des familles et enseignants de Saint Denis. Depuis la rentrée, un phénomène ne cesse de croître dans le quartier d'Allende et Saussaie - Floréale - La Courtille. Les adolescents des différentes cités se mènent une guerre quotidienne, jusque dans les établissements scolaires. Les professeurs et parents d'élève demandent plus d'agents de sécurité et de médiation.